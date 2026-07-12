В Великобритании арестовали подозреваемого в убийстве экс-министра.

Вечером 11 июля британская полиция арестовала 28-летнего гражданина Великобритании по подозрению в убийстве бывшей депутатки парламента и министра Энн Виддекомб.

Как пишет eurointegration.com.ua, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные полиции.

28-летнего мужчину арестовали в Южном Йоркшире по подозрению в убийстве экс-министра, он остается под стражей, говорится в заявлении.

"Нашим приоритетом остается установление виновных и обеспечение тщательного изучения всех имеющихся доказательств", – заявил помощник начальника полиции Девона и Корнуолла Мэтт Лонгман, добавив, что расследование находится на ранних стадиях, но "продвигается значительными темпами".

По словам правоохранителей, на данный момент нет никакой информации, которая указывала бы на то, что убийство бывшего депутата было связано с терроризмом или имело политический мотив.

Ранее в субботу полиция освободила 26-летнего мужчину, арестованного по подозрению в убийстве Виддекомб, и заявила, что этот человек больше не фигурирует в расследовании.

10 июля 78-летнюю Виддекомб, ранее занимавшую пост министра по делам пенитенциарной системы в правительстве Консервативной партии, обнаружили мертвой в её доме в Гейторе недалеко от Ньютон-Абботта в графстве Девон.

10 июля британские правоохранительные органы также начали расследование пожертвований на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов (586 тысяч евро), сделанных в пользу правопопулистской партии Reform UK матерью осуждённого мошенника и соратника её лидера Найджела Фараджа.