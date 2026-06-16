Министерство обороны Великобритании сообщило о проведении проверки сообщения о том, что российский военный корабль открыл предупредительный огонь рядом с яхтой в Ла-Манше.

Инцидент, по сообщениям, произошел во вторник в 11:40 по местному времени между островом Уайт и Нормандией, сообщает Euronews.

"Мы проверяем сообщения об инциденте в Ла-Манше", - заявил представитель Министерства обороны.