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euronews.com logoeuronews
16 Июня 2026, 18:50
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Российский военный корабль открыл предупредительный огонь рядом с яхтой в Ла-Манше

Министерство обороны Великобритании сообщило о проведении проверки сообщения о том, что российский военный корабль открыл предупредительный огонь рядом с яхтой в Ла-Манше.

Российский военный корабль открыл предупредительный огонь рядом с яхтой в Ла-Манше.
Российский военный корабль открыл предупредительный огонь рядом с яхтой в Ла-Манше.

Инцидент, по сообщениям, произошел во вторник в 11:40 по местному времени между островом Уайт и Нормандией, сообщает Euronews.

"Мы проверяем сообщения об инциденте в Ла-Манше", - заявил представитель Министерства обороны.

Источник
euronews.com logoeuronews
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