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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Июня 2026, 14:14
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В Великобритании раскрыли подробности первой операции по перехвату российского танкера

Великобритания перехватила судно Smyrtos, принадлежащее российскому "теневому флоту", в проливе Ла-Манш, что стало первой подобной операцией Лондона против танкеров РФ, подпадающих под санкции.

В Великобритании раскрыли подробности первой операции по перехвату российского танкера.
В Великобритании раскрыли подробности первой операции по перехвату российского танкера.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, пишет eurointegration.com.ua

Как заявили в ведомстве, в воскресенье утром бойцы Королевской морской пехоты и специально подготовленные сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью взяли на абордаж танкер SMYRTOS в проливе Ла-Манш.

Военная операция, которая длилась 6 часов, поддерживалась самолетами из Морской авиационной группы (Chinooks, Merlin Mk4 и Wildcat), самолетом RAF P-8, а также кораблями HMS SUTHERLAND и HMS LEDBURY.

Танкер "теневого флота" РФ будет временно перемещен на якорную стоянку у южного побережья Англии, где его будут проверять на предмет экологических и безопасностных рисков. Меры в отношении этого судна в территориальных водах Великобритании были проведены в соответствии с национальным и международным правом, добавили в Минобороны.

"Россия полагается на свой теневой флот для финансирования конфликта в Украине, и наша операция наносит удар по незаконной войне Путина", – подчеркнул министр обороны Дэн Джарвис.

Как отметили в ведомстве, операция основана на недавней поддержке, оказанной Великобританией своим союзникам для перехвата судов "теневого флота", которая включала использование ресурсов Королевских ВВС и Королевского флота для поддержки операций США и Франции. Перехват танкера провели в тесной координации с Францией.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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