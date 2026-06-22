Экс-министра транспорта Испании из партии Санчеса приговорили к 24 годам заключения.

Верховный суд Испании приговорил бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса к 24 годам лишения свободы за коррупцию; это стало первым приговором в серии скандалов, затронувших Социалистическую партию премьера Педро Санчеса.

Экс-лидер социалистов Абалос был осужден за преступную организацию, взяточничество, хищения и злоупотребление влиянием, связанные с фальсификацией государственных контрактов на поставку медицинских товаров, таких как защитные маски во время пандемии COVID-19, когда он возглавлял Минтранс, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на efe.com

Его помощника, Кольдо Гарсию, приговорили к 19 годам лишения свободы.

Третий обвиняемый по этому делу – бизнесмен Виктор де Альдама – получил четыре с половиной года заключения, но суд условно приостановил срок в знак признания его сотрудничества в разоблачении схемы.

Этот судебный процесс касается одного из ряда дел о коррупции, связанных с окружением премьер-министра Испании Педро Санчеса.

В связи с приговором Абалосу лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо призвал Санчеса взять на себя "политические обязанности" и уйти в отставку.