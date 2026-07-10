В Варшаве вооруженный кастетами и мачете мужчина ранил полицейских.

Вооруженный двумя кастетами и мачете 29-летний мужчина напал на полицейского Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Варшаве, а позже, при попытке задержания, ранил еще двух сотрудников правоохранительных органов.

Нападение произошло возле здания Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью на улице Вавозовой в Варшаве. Полицейский направлялся на службу, когда на него напал мужчина, вооруженный кастетом, передает eurointegration.com.ua

Нападавший ударил полицейского по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские заметили подозреваемого в районе станции метро "Кабаты" и приняли меры. При попытке задержания 29-летний мужчина напал на других правоохранителей.

"Одного из полицейских ударили кастетом по ноге, в результате чего он получил более серьёзную травму и был доставлен в больницу", – сообщила представительница Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.

Как она сообщила, остальные два полицейских получили несерьёзные травмы.

По предварительной информации, задержанный не искал конкретного человека – его целью было напасть на полицейского, занимающегося борьбой с киберпреступностью. 29-летний мужчина утверждал, что его преследуют и прослушивают спецслужбы. Обстоятельства происшествия и мотивы его действий выясняются.