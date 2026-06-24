theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
24 Июня 2026, 08:52
8 091
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

По всей Молдове включат сирены в память о погибших в ДТП полицейских

Национальная полиция объявила о проведении минуты молчания в память о двух сотрудниках, трагически погибших при исполнении служебного долга в результате ДТП в коммуне Григоровка.

По всей Молдове включат сирены в память о погибших в ДТП полицейских.
По всей Молдове включат сирены в память о погибших в ДТП полицейских.

Сегодня ровно в 09:00 полицейские машины по всей стране одновременно включат звуковые сигналы, независимо от места нахождения или выполняемой задачи. Этот символический жест — дань уважения мужеству и самопожертвованию двух полицейских, трагически погибших в результате ДТП, пишет realitatea.md

В ведомстве подчеркивают, что акция носит исключительно траурный характер. Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к звукам сирен и не паниковать — они будут использованы только в рамках этой церемонии.

Правоохранители выразили глубокие соболезнования семьям погибших, их коллегам и всем, кого затронула эта невосполнимая утрата.

Напомним, что двое полицейских, получивших тяжелейшие травмы в ДТП в коммуне Григоровка, скончались в больнице, несмотря на все усилия врачей. Речь идёт о Михаиле Кириаке (29 лет) и Николае Драгане (25 лет). В них въехал автомобиль Volkswagen, когда они находились на обочине рядом со служебной машиной с включёнными проблесковыми маячками.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте