По всей Молдове включат сирены в память о погибших в ДТП полицейских.

Национальная полиция объявила о проведении минуты молчания в память о двух сотрудниках, трагически погибших при исполнении служебного долга в результате ДТП в коммуне Григоровка.

Сегодня ровно в 09:00 полицейские машины по всей стране одновременно включат звуковые сигналы, независимо от места нахождения или выполняемой задачи. Этот символический жест — дань уважения мужеству и самопожертвованию двух полицейских, трагически погибших в результате ДТП, пишет realitatea.md

В ведомстве подчеркивают, что акция носит исключительно траурный характер. Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к звукам сирен и не паниковать — они будут использованы только в рамках этой церемонии.

Правоохранители выразили глубокие соболезнования семьям погибших, их коллегам и всем, кого затронула эта невосполнимая утрата.

Напомним, что двое полицейских, получивших тяжелейшие травмы в ДТП в коммуне Григоровка, скончались в больнице, несмотря на все усилия врачей. Речь идёт о Михаиле Кириаке (29 лет) и Николае Драгане (25 лет). В них въехал автомобиль Volkswagen, когда они находились на обочине рядом со служебной машиной с включёнными проблесковыми маячками.