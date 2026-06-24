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tv8.md logotv8
24 Июня 2026, 12:17
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Мунтяну: Правительство выделит материальную помощь семьям двух полицейских

Об этом перед заседанием кабмина заявил премьер-министр Александр Мунтяну.

Мунтяну: Правительство выделит материальную помощь семьям двух полицейских.
Мунтяну: Правительство выделит материальную помощь семьям двух полицейских.

Он выразил соболезнования семьям Михаила Кирияка и Николая Драгана, а также их коллегам в МВД, передает tv8.md

«Хочу выразить глубокую скорбь, которую я испытываю сегодня утром в связи с трагедией, произошедшей в Сингереи. Двое молодых полицейских Республики Молдова, Кирияк Михаил и Драган Николай, погибли при исполнении служебных обязанностей, защищая граждан и общественную безопасность. Это тяжелая потеря для семьи, для коллег из Министерства внутренних дел и для всего общества», — сказал Мунтяну.

Это тяжелая потеря для семей, для коллег из Министерства внутренних дел и для всего общества", - отметил Мунтяну. После этого он попросил почтить память погибших минутой молчания.

В будущем Мунтяну призвал ведомство минимизировать риски, которым подвергаются сотрудники полиции во время патрулирования.

«Расположение автомобиля сделало двух молодых людей очень уязвимыми для удара (...) Конечно, это было и трагическое совпадение, но я думаю, что расположение автомобиля должно было быть более безопасным, чтобы создать искусственное препятствие (...) Я думаю, нам нужно научиться минимизировать риски для наших коллег», — отметил Мунтяну.

Как уточнила глава МВД Даниела Мисаил-Никитин, семьям двух полицейских, погибших в аварии в Сынжерейском районе, выплатят по 1 млн леев. Деньги перечислят через МВД и Генинспекторат полиции «в кратчайшие сроки».

Источник
tv8.md logotv8
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