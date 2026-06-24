У одного из погибших в ДТП полицейских остался годовалый ребёнок.

Один из полицейских, трагически погибших в результате ДТП в Сынжерейском районе, был женат и воспитывал малыша, которому всего один год.

Трагедия, потрясшая всю страну, произошла 23 июня в селе Григоровка Сынжерейского района. Двое полицейских погибли на месте, когда в них врезался автомобиль Volkswagen. Водитель, по предварительным данным, уснул за рулём. Об этом в ходе расследования заявил начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, передает unimedia.info со ссылкой на tvn.md

«Это больно и, к сожалению, это то, что затрагивает и общество, и весь личный состав полиции, потому что это наши коллеги. Когда мы сталкиваемся с такими трагическими ситуациями, мы должны продолжать заботиться и о семьях. Водитель автомобиля, который совершил наезд, судя по тому, что мы видим, и по предварительным видеозаписям, заснул за рулём, и он сам признаётся, что заснул за рулём и потерял контроль над транспортным средством, в результате чего наехал на полицейских, которые в тот момент как раз оформляли правонарушение», — заявил начальник ГИП Виорел Чернэуцану.

По словам свидетельницы ДТП, когда скорая помощь приехала на место ДТП, полицейские были еще живы.

«Я была дома, услышала "бах". Подумала, что мой муж что-то делает, но это авария. Открыла калитку, вышла и увидела лежащего на земле сотрудника полиции без ноги и еще одного мужчину рядом с ним. Оба были еще живы. Водителя в синей машине я не видела. Скорая помощь приехала очень быстро, практически за несколько секунд. Я не подходила, подумала, что, возможно, нужна помощь. Но я уже увидела там много людей. Они сказали, что водитель заснул за рулем», - рассказала женщина.

Одному из полицейских было 26 лет, он был родом из Глодянского района. Другой сотрудник полиции был родом из Дрокиевского района, у него остались жена и годовалый ребенок.