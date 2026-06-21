Россия снова нанесла удары по Украине: четверо погибших, десятки ранены.

Россия нанесла новые массированные удары по Николаевской, Днепропетровской, Потлавской и другим областям Украины. Сообщается о как минимум четырех погибших и нескольких десятках раненых.

Россия в ночь на воскресенье, 21 июня, вновь нанесла массированные удары по Украине. В трех областях - в Николаевской, Днепропетровской и Херсонской - погибли два человека, еще 21 были ранены, сообщили местные власти, передает dw.com

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи, российские войска более 20 раз атаковал беспилотниками, артиллерией и авиабомбами три районе области, один человек погиб и еще девять получили ранения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин написал, что российским атакам подверглись более 30 населенных пунктов Херсонской области подверглись вражеским атакам, погиб один и ранены еще девять человек.

В Полтавской области, в результате российских ударов 20 июня погибли два человека, число пострадавших увеличилось до 13, из них шесть - дети. Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что повреждены здания двух предприятий, прилегающие дома и автомобили. В результате атаки также произошло аварийное отключение электроснабжения.

Удары по Сумской области, Харькову и Одессе

На протяжении всей ночи российские войска атаковали дронами и артиллерией Сумскую область Украины, в том числе областной центр. Зафиксированы попадания по шести локациям, пострадали не менее шести человек.

В Харькове дрон попал в верхние этажи многоэтажки. Удар пришелся в пространство между двумя верхними этажами. В доме выбиты окна, но обошлось без пострадавших.

В Одессе в результате российской атаки центр города остался без света, обесточено несколько транспортных предприятий.

В Измаильском районе в результате российского удара поврежден жилой сектор - загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка.