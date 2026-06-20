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dw.com logodw
20 Июня 2026, 15:29
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Россия ударила КАБами по Харькову: поврежден дом, есть погибший

Российские войска в ночь на субботу, 20 июня, ударили корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) по Холодногорскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Россия ударила КАБами по Харькову: поврежден дом, есть погибший.
Россия ударила КАБами по Харькову: поврежден дом, есть погибший.

По его словам, в результате атаки зафиксировано попадание в двухэтажный многоквартирный дом. Утром во время поисково-спасательных работ под завалами было обнаружено тело погибшего человека, передает dw.com

Еще девять человек пострадали в результате удара в Холодногорском районе, среди них - шестилетний ребенок, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Пять человек госпитализированы, остальные получили помощь медиков на месте.

В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 июня Россия выпустила по Украине 99 беспилотников разного типа, 92 из них были сбиты. Зафиксировано попадание семи ударных БПЛА в трех локациях, а также падение обломков еще в трех локациях, говорится в утренней сводке.

Удары РФ по Украине 19 июня

Предыдущей ночью российская армия также ударила КАБами по Холодногорскому району Харькова - пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Были повреждены более 40 частных домов и складское помещение.

Под обстрел попало и Запорожье: из-за атаки возник пожар на АЗС, два человека пострадали. В Павлограде Днепропетровской области в результате удара российского дрона погибла восьмилетняя девочка, еще одна женщина получила ранения. На юге Одесской области под прицелом была гражданская инфраструктура. Из-за ударов РФ возник пожар на стоянке грузового транспорта - один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Кроме того, российские войска атаковали дронами гражданские суда в акватории Черного моря. Погиб член экипажа судна под флагом Панамы, два моряка были ранены. Также под удар попало судно под флагом Сент-Китс и Невис - трое членов экипажа получили легкие ранения.

Россия ударила КАБами по Харькову: поврежден дом, есть погибший

Россия ударила КАБами по Харькову: поврежден дом, есть погибший

Россия ударила КАБами по Харькову: поврежден дом, есть погибший

Россия ударила КАБами по Харькову: поврежден дом, есть погибший

Источник
dw.com logodw
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