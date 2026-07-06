В Украине предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю без сокращения зарплаты.

В Украине предлагают сократить продолжительность стандартной рабочей недели с 40 до 32 часов в условиях военного положения.

Инициатива предусматривает переход на четырехдневный рабочий график без уменьшения заработной платы работников.

Как пишет Delo.ua, соответствующую петицию № 41/010242-26эп зарегистрировали на сайте Кабинета министров Украины.

Авторы документа призывают правительство пересмотреть действующие нормы Кодекса законов о труде и установить новый лимит рабочего времени. На первом этапе реформы запустить обязательный пилотный проект для определенного перечня отраслей, государственных учреждений и частных предприятий, чтобы распространить эту практику на всю страну.

Согласно предложенному плану, новый режим работы должны сначала протестировать в:

отдельные бюджетные учреждения и организации;

государственных предприятиях;

определенных пилотных отраслях экономики.

Это автоматически означает переход на четырехдневный рабочий график. При этом в тексте петиции четко прописано финансовое условие: сокращение рабочих часов не должно привести к уменьшению размера заработной платы или ограничению прав работников на отдых.

Психологическое выгорание и опыт ЕС

Главным аргументом в пользу реформы авторы называют критический уровень психоэмоционального истощения общества. Длительные боевые действия, регулярные воздушные тревоги, ночные обстрелы и хронический дефицит сна существенно снижают физический потенциал работников. Дополнительный выходной день, по мнению инициаторов, позволит людям более эффективно восстанавливать силы и снизит риск профессионального выгорания.

В качестве аргумента в пользу реформы инициаторы приводят опыт Великобритании, Ирландии, Испании и Исландии, где переход на такой график повлек за собой рост производительности труда на 15-35%, снизил уровень выгорания у 71% работников и уменьшил количество больничных дней на 65%. По мнению авторов обращения, нововведение позволит бизнесу и государству сократить операционные расходы, уменьшить текучесть кадров, сохранить человеческий капитал во время демографического кризиса, стимулировать внутренний рынок услуг и приблизить украинскую систему к европейским стандартам.

Следует отметить, что в настоящее время петиция находится на этапе сбора подписей. Для того чтобы обращение официально рассмотрело правительство и предоставило на него ответ, оно должно набрать 25 тысяч голосов граждан.