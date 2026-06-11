Предприниматель о найме иностранцев: Есть ощущение, что молдаванам деньги не нужны.

В одном из резюме, присланных потенциальным сотрудником, было указано, что он «очень трудоспособен и готов работать в любых погодных условиях», сообщает ZdG.

Основательница агротуристического комплекса Hill & Valley в селе Пересечина Оргеевского района Алена Бутакова рассказала журналистам, что уже три дня местные работники не выходят на работу — то из-за дождя, которого в итоге не было, то из-за праздников.

Предпринимательница призналась, что готова нанимать иностранцев. По её мнению, «молдаванам не нужны деньги или стабильный доход, они не хотят официально устраиваться на постоянную работу, а предпочитают подрабатывать время от времени, когда приходит большой счёт за коммунальные услуги».

Компания предпринимательницы занимается выращиванием винограда и лаванды, а также предоставляет услуги размещения туристов. Сейчас в ней работают десять человек, включая саму Алену и её родителей. Однако в ближайшее время она планирует принять на работу двух иностранных граждан — одного для мытья посуды, другого для работы в поле.

Она признаётся, что ещё год назад скептически относилась к такой идее, считая, что сможет найти сотрудников среди жителей четырёх соседних сёл. Однако реальность оказалась иной.

«Работает в любую погоду, сильный и хочет трудиться»

Предпринимательница рассказала, что в одном из резюме иностранного кандидата говорилось, что последние два года он работал на теплицах с помидорами и огурцами в Китае и способен собирать до 400 килограммов помидоров в день.

«Он пишет, что очень трудоспособен, работает в любых погодных условиях, даже под дождём, согласен на длинный рабочий день и даже на две смены в сутки, потому что он сильный и хочет работать. Вот это мотивация. Иностранцы менее привередливы. У нас есть объём работы, который необходимо выполнить, и как работодателя меня мало интересует происхождение человека», — объяснила владелица комплекса.

Недавно издание Ziarul de Gardă опубликовало репортаж о мигрантах, работающих в Молдове.

Это явление стало набирать обороты после того, как власти упростили трудоустройство иностранцев, внеся соответствующие изменения в законодательство. Одновременно вырос спрос на зарубежных работников со стороны бизнеса, который всё чаще сталкивается с отсутствием местных кадров.

Директор одной из мясоперерабатывающих компаний рассказал журналистам:

«Пять–семь лет назад у нас были списки ожидания на трудоустройство. Сегодня нет ни одного желающего».

Основательница агротуристического пансиона также подтвердила наличие серьёзных кадровых проблем, отметив, что, по её наблюдениям, «молдаване приходят работать только тогда, когда получают большой счёт за оплату услуг».

«Мы здесь не для того, чтобы воровать»

«Мы здесь не для того, чтобы воровать. Мы здесь чтобы помочь вам и помочь самим себе. Поэтому мы должны заботиться друг о друге. Мы тоже люди», — говорит Хаджи, курьер из Индии, один из иностранных работников, выбравших в последние годы Молдову в качестве места работы.

Как и он, в стране сейчас работают около 6 тысяч иностранных граждан. По прогнозам, их число будет расти и дальше. После многих лет эмиграции молдавских граждан в Европу сама Молдова постепенно становится привлекательным направлением для трудовых мигрантов, особенно из стран Азии.