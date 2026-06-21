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logos.press.md logologos
21 Июня 2026, 12:45
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Систему вычетов работодателей в Молдове упростят, установив предел в 10%

Власти предлагают пересмотреть систему предпринимательских вычетов и упростить ее, скорректировав ст. 24 Налогового кодекса.

Систему вычетов работодателей в Молдове упростят, установив предел в 10%.
Систему вычетов работодателей в Молдове упростят, установив предел в 10%.

Такое намерение содержится в проекте бюджетно-налоговой политики на 2027 год. На прошлой неделе она была представлена Министерством финансов для публичных консультаций, передает logos-pres.md

Пересмотр объясняется авторами большей гибкостью при выборе работодателем расходов, связанных с предоставлением неденежных льгот работникам. 

В их число входят также подёнщики, студенты-стажеры и/или учащиеся, проходящим обучение в рамках дуального образования. Чтобы упростить систему, минфин предлагает установить одно условие: общий размер таких расходов не должен превышать 10% годового фонда оплаты труда предприятия. 

Если этот  лимит превышен, расходы будут рассматриваться как не подлежащие вычету и облагаться налогом по ставке 15%. Соответственно, положения частей (19¹)–(19⁴) ст. 24 НК предлагается отменить. 

Напомним, в них идет речь о таких льготах, как талоны на питание, подарки в натуральной форме, ваучеры, курсы повышения квалификации, абонементы в спортзалы, медучреждения и т.д. Все они не отменяются, но должны вписаться в установленный лимит. 

Выплаты в денежной форме будут рассматриваться как налогооблагаемая льгота. Исключение составят лишь средства, предусмотренные другими нормативными актами и осуществляемые в установленных пределах (например, суточные)

Источник
logos.press.md logologos
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