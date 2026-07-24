В Турции уволили губернатора из-за фотографий в велосипедных лосинах.

В Турции губернатор провинции Ардахан Мехмет Фатих Чичекли, увлекающийся велоспортом, оказался в эпицентре политической бури, когда его уволили с должности после того, как в Сети распространились его фото в велосипедных лосинах.

Мехмет Фатих Чичекли, губернатор провинции Ардахан на востоке Турции, был отстранен от должности указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает eurointegration.com.ua

Хотя официальная причина увольнения не была названа, это произошло после того, как некоторые турецкие политики раскритиковали его за то, что он надел лосины во время публичного мероприятия, посвященного популяризации этого вида спорта, и опубликовал фотографии в социальных сетях.

Инан Акгун Алп, член главной оппозиционной Республиканской народной партии, обвинил Чичекли в том, что тот якобы отдавал приоритет социальным сетям над официальными обязанностями, добавив, что обтягивающая одежда неуместна для губернатора.

"Он ходит в велолосинах, целый день катается на велосипеде, с охранниками впереди, катается в велолосинах вплоть до вечера. Губернатор не может так разгуливать по центру города", – сказал он.

Самил Тайяр, бывший депутат от правящей партии Эрдогана, заявил, что такая одежда противоречит культурным нормам, особенно в такой консервативной и традиционной провинции, как Ардахан. Он отметил, что другие политики во время езды на велосипеде носят спортивные штаны.

Чичекли, которого Эрдоган назначил губернатором в январе, оправдывался, утверждая, что надел обычную велосипедную одежду.

"(Мы) будем продолжать крутить педали. Я – спортсмен, занимающийся парусным спортом, греблей и велоспортом. Одежда, которую я ношу, – это спортивная одежда", – отметил он.

Петиция за его восстановление в должности собрала более 10 000 подписей, причём сторонники утверждают, что губернатор занимался важной работой в Ардахане, способствуя развитию спорта, молодёжных мероприятий и велотуризма.

Во время эмоционального прощания со своими сторонниками в Ардахане Чичекли сказал: "Я верю, что не подвёл тех, кто заступился за меня и поддерживал меня на протяжении всего моего пути вплоть до сегодняшнего дня. Я верю, что это – самая большая честь из всех".