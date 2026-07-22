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rupor.md logorupor
22 Июля 2026, 20:09
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Задержанную по делу о коррупции Татьяну Нисторикэ уволили из Минсельхоза

Правительство освободило Татьяну Нисторикэ от должности государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Задержанную по делу о коррупции Татьяну Нисторикэ уволили из минсельхоза.
Задержанную по делу о коррупции Татьяну Нисторикэ уволили из минсельхоза.

Решение вступает в силу 22 июля. Нисторикэ отвечала в ведомстве за животноводство, здоровье и благополучие животных, а также безопасность пищевых продуктов, передает rupor.md

Нисторикэ задержали 2 июля сотрудники НЦБК и Антикоррупционной прокуратуры. По версии следствия, представитель частной компании якобы передал ей деньги, чтобы она повлияла на сотрудников Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и добилась возобновления импорта кормов для птиц и животных из Украины.

Через два дня суд поместил Нисторикэ под предварительный арест на 30 суток. Процедуру ее увольнения инициировала еще прежний министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга.

Нисторикэ сохраняет презумпцию невиновности до вынесения окончательного решения суда.

Источник
rupor.md logorupor
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