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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Июля 2026, 16:12
5 088
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Турция экспортировала в Румынию свою национальную систему боевого управления

Это стало первой подобной передачей данной системы кому-либо из союзников по НАТО.

Турция экспортировала в Румынию свою национальную систему боевого управления.
Турция экспортировала в Румынию свою национальную систему боевого управления.

Согласно экспортному соглашению, Турция передала Румынии систему управления боем ADVENT вместе с корветом, который в дальнейшем будет использоваться Морскими силами Румынии, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на aa.com.tr

Это первый подобный экспорт данной системы кому-либо из членов НАТО. Однако до этого ее экспортировали в ряд других стран за пределами Альянса – в том числе в Украину.

Версия, переданная Румынии, была адаптирована к её потребностям по сравнению с настройками, которые использует турецкий флот.

Принцип работы ADVENT заключается в том, чтобы объединить в целостную оперативную картину множество платформ и обеспечивать такие базовые функции, как оценка угрозы, определение целей и т. д.

ADVENT также обеспечивает совместимость с силами союзников через различные протоколы и может быть интегрирована с различными платформами – от небольших катеров до наземных командных пунктов или беспилотных систем. Ее начали использовать с 2019 года на одном из турецких корветов, постепенно расширяя применение на новые платформы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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