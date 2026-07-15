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rupor.md logorupor
15 Июля 2026, 20:10
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АГУ: Около 50 автоэкзаменаторов были уволены за последние годы после внутренних расследований

Около 50 сотрудников, принимавших экзамены на получение водительских прав, были уволены Агентством государственных услуг (АГУ) за последние годы после внутренних расследований.

АГУ: Около 50 автоэкзаменаторов были уволены за последние годы после внутренних расследований.
АГУ: Около 50 автоэкзаменаторов были уволены за последние годы после внутренних расследований.

Об этом ведомство заявило в ответ на обвинения депутата от ПСРМ Аллы Урсу-Анточ в коррупции при проведении экзаменов, передает rupor.md

По данным АГУ, на основании обращений агентства и при сотрудничестве с правоохранителями были задокументированы десятки случаев коррупции с участием его сотрудников. При этом ни одно дело о мошенничестве при сдаче экзаменов пока не завершилось обвинительным приговором суда.

Ведомство также предположило, что выступление Урсу-Анточ может быть связано с некоторыми бывшими сотрудниками агентства.

«Такое повышенное внимание со стороны депутата позволяет нам сделать несколько разумных предположений. Не связано ли это недовольство с некоторыми нашими бывшими коллегами, которых уличили в серьезных нарушениях при проведении экзаменов и которые вместо ответа перед законом быстро нашли защиту под „зонтиком“ ПСРМ?» — заявили в АГУ.

Конкретных имен агентство не назвало. Ведомство призвало депутата обратиться в правоохранительные органы, если у нее есть факты и доказательства коррупции, и заявило о готовности к проверкам.

Источник
rupor.md logorupor
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