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gazeta.ru logogazeta
10 Июля 2026, 13:22
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В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон

Курортный сезон в Турции имеет все шансы продлиться до конца осени благодаря комфортной погоде и стабильно высокому спросу.

В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон.
В Турции прогнозируют аномально долгий курортный сезон.

Таким прогнозом поделился туроператор из Бодрума и член Ассоциации туроператоров Турции Акын Беке, сообщает gazeta.ru

По словам эксперта, если текущая динамика сохранится, активный интерес к отдыху на турецких курортах продержится вплоть до ноября. Беке уточнил, что заполняемость многих гостиниц уже превысила 80%, а в некоторых объектах приблизилась к 90%.

На старте лета туристическая отрасль испытывала трудности из-за сложной геополитической обстановки, но сейчас показатели вышли на уровень 2025 года, добавил туроператор.

Большинство отдыхающих традиционно отдают предпочтение курортам Антальи, однако представители туриндустрии отмечают растущую популярность Стамбула, Бодрума и побережья Эгейского моря.

Источник
gazeta.ru logogazeta
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