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libertatea.ro logolibertatea
24 Июня 2026, 17:52
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Курорты в европейской стране удивляют ценами: ночь проживания от 13 евро

Завтрак обходится в 2,5 евро, а кофе — менее одного евро.

Курорты в европейской стране удивляют ценами: ночь проживания от 13 евро.
Курорты в европейской стране удивляют ценами: ночь проживания от 13 евро.

Бальнеологические курорты Сербии переживают настоящий туристический ренессанс. На фоне перегруженных и подорожавших популярных направлений всё больше туристов выбирают менее известные, но значительно более доступные места, сообщает libertatea.ro

Главное, что привлекает туристов — это цены, которые выглядят почти как вызов инфляции. Ночь в пансионах, апартаментах или виллах можно найти по цене от 13 до 21 евро с человека.

Питание в этом сербском курорте также остаётся доступным: завтрак стоит около 2,5 евро, традиционный кофе — примерно 0,85 евро, а плотный обед обойдётся в 7–13 евро.

Помимо низких цен, курорт известен своими термальными источниками с температурой до 43°C, которые использовались ещё во времена Римской империи. Местный специализированный санаторий десятилетиями лечит сосудистые, ревматические, ортопедические и неврологические заболевания.

Также курорт служит удобной отправной точкой для экскурсий. Рядом находится знаменитый римский археологический комплекс Феликс Ромулиана, включённый в список наследия ЮНЕСКО, а примерно в часе езды — гора Ртань и Борское озеро.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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