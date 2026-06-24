Курорты в европейской стране удивляют ценами: ночь проживания от 13 евро.

Завтрак обходится в 2,5 евро, а кофе — менее одного евро.

Бальнеологические курорты Сербии переживают настоящий туристический ренессанс. На фоне перегруженных и подорожавших популярных направлений всё больше туристов выбирают менее известные, но значительно более доступные места, сообщает libertatea.ro

Главное, что привлекает туристов — это цены, которые выглядят почти как вызов инфляции. Ночь в пансионах, апартаментах или виллах можно найти по цене от 13 до 21 евро с человека.

Питание в этом сербском курорте также остаётся доступным: завтрак стоит около 2,5 евро, традиционный кофе — примерно 0,85 евро, а плотный обед обойдётся в 7–13 евро.

Помимо низких цен, курорт известен своими термальными источниками с температурой до 43°C, которые использовались ещё во времена Римской империи. Местный специализированный санаторий десятилетиями лечит сосудистые, ревматические, ортопедические и неврологические заболевания.

Также курорт служит удобной отправной точкой для экскурсий. Рядом находится знаменитый римский археологический комплекс Феликс Ромулиана, включённый в список наследия ЮНЕСКО, а примерно в часе езды — гора Ртань и Борское озеро.