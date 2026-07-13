Испанский курорт Марбелья становится новой Кремниевой долиной.

Испанская Марбелья перестраивается из люксового курорта в круглогодичную базу для технологических компаний. Растет число коворкингов, власти развивают проекты ИИ, а жилье подорожало на 74% за пять лет.

Марбелья на испанской Коста‑дель‑Соль перестраивает имидж из люксового курорта в круглогодичный технологический хаб по аналогии с Кремниевой долиной. В городе появляются коворкинги и офисы, власти и бизнес продвигают «версию 2.0» с упором на предпринимателей и инвесторов, пишет bloomberg.com

«Мы помогаем смещать восприятие Марбельи с курорта на серьезный центр для современных профессионалов, будущее будет выглядеть иначе», — сказал Кристиан Расмуссен, глава бизнес‑хаба The Pool на «Золотой миле».

По данным отчета Pure Living Properties за 2025 год, которые приводит агентство, после пандемии растет доля более молодых покупателей, которые планируют жить и работать здесь круглый год. Наряду с традиционными клиентами из Великобритании, Скандинавии, Германии и Нидерландов усилился спрос со стороны США, Канады, Польши и стран Персидского залива.

Также на рынке Марбельи множатся проекты мировых брендов. Свои жилые комплексы запустили Dolce & Gabbana, Fendi и Karl Lagerfeld. Испанский теннисист и бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль совместно с модельером Джорджо Армани развивает 33 ультралюксовые виллы. Появляются резиденции под брендами отелей, рестораторы сообщают о дефиците подходящих локаций, отмечает агентство.

Инфраструктура растет вслед за спросом. Число международных школ увеличилось примерно с одиннадцати до более чем пятидесяти за сорок лет, при этом фиксируется приток семей из США, Дубая, России и Китая. Власти запустили программу Marbellup по обучению работе с искусственным интеллектом и в июне провели мероприятие для техкомпаний Startup Olé.

Средняя стоимость жилья в Марбелье поднялась на 74% за пять лет и достигла €5608 за кв. м в июне 2026 года, в Марбелья Пуэбло годовой рост составил 21,8% до €5403 за кв. м, следует из данных Idealista.

Кремниевая долина — мировой центр высоких технологий и венчурного капитала. Расположена в Калифорнии, на юге залива Сан-Франциско.Здесь находятся штаб-квартиры компаний Apple, Google, Meta, Intel, Nvidia и другие. Название связано с кремнием, используемым в микроэлектронике.