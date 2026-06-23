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libertatea.ro logolibertatea
23 Июня 2026, 16:11
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Туристка возмутилась ценами в столовой на румынском побережье: Как в ресторане

Недавний случай, которым румынка, отдыхавшая в Эфорие-Норд, поделилась в социальных сетях, вновь поднял острую дискуссию о ценах на черноморских курортах Румынии.

Туристка возмутилась ценами в столовой на румынском побережье: Как в ресторане.
Туристка возмутилась ценами в столовой на румынском побережье: Как в ресторане.

Женщина сняла на видео весь поднос с едой, чтобы показать подписчикам, что можно получить за 100 румынских леев (около 385 молдавских леев), сообщает libertatea.ro

«Столовая самообслуживания в Эфорие-Норд. Посмотрите, что мне дали на 100 леев. Практически весь этот обед стоит 100 леев. Картофель фри, курица, соус, куриный суп, куриные стрипсы и еще одна порция картофеля фри, булочка. Всё это обошлось в 100 леев. Пиво стоит 12 леев. И при этом здесь очередь», — рассказала женщина, подчеркнув, что, несмотря на высокие цены, заведение было переполнено.

Реакция туристов: новая реальность румынского побережья

Публикация быстро собрала множество комментариев в Интернете.

Многие пользователи отметили, что заведения формата «самообслуживание», которые раньше считались бюджетным вариантом для семейного отдыха, теперь устанавливают цены, сопоставимые с ресторанами, при этом не предлагая аналогичный уровень сервиса, комфорта и атмосферы.

По словам комментаторов, обычный обед на одного человека сегодня легко обходится в 80–100 леев.

Другие пользователи попытались объяснить рост цен экономическими причинами. Они указали на высокие расходы владельцев бизнеса в течение короткого туристического сезона: дорогую аренду на побережье, местные налоги, коммунальные платежи и сложности с поиском персонала вне сезона.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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