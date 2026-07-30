В Турции продолжают бороться с лесными пожарами в Анталье

В Турции в четверг пожарные продолжали бороться с лесными пожарами в нескольких регионах страны, в частности в средиземноморской туристической провинции Анталия и в северо-западной провинции Чанаккале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли сообщил, что по всей стране вспыхнуло 115 пожаров, 110 из которых удалось взять под контроль.

Выступая из координационного центра по борьбе с лесными пожарами в Анкаре, Юмакли отметил, что 69 пожаров, о которых сообщалось в среду, начались за пределами лесных массивов.

Генеральное управление лесного хозяйства сообщило, что бригады проводят интенсивные операции с воздуха и с земли по тушению пожаров, вспыхнувших в среду на фоне сильного ветра.

Ведомство особо отметило пожары вдоль трасс "Анталия – Алания" и "Мугла – Фетхие", обе из которых проходят через популярные приморские курорты на средиземноморском и эгейском побережьях Турции.

Позже Юмакли заявил, что крупные пожары в Мугле, районе Каш провинции Анталия, Баликесире и Чанаккале "в основном взяты под контроль".

Он не привёл оценку площади, пострадавшей от пожаров.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что в тот день по всей Турции вспыхнуло 90 пожаров.