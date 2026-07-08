На побережье Румынии открывается новый курорт.

Организаторы заявляют, что Nibiru вместе с фестивалем "Beach, Please!" создаст около 2500 рабочих мест и принесет примерно 4 миллиона евро в экономику уезда Констанца, сообщает playtech.ro

«По нашим оценкам, проекты Nibiru и Beach, Please! создают прямо и косвенно 2500 рабочих мест и этим летом принесут около 4 миллионов евро в местную экономику уезда Констанца. Это означает больше денег для сферы HoReCa», — заявил основатель проекта Андрей Шелару, известный как Selly.

Комплекс включает шестигектарную прогулочную зону, центральную сцену со спектаклями и иммерсивными проекциями, крупнейшую детскую площадку в Констанце, выставку рептилий, пивной зал на 1000 мест и Nibiru Arena — главный клуб проекта.

На территории также расположены около 6000 квадратных метров торговых площадей, семь гектаров мощеных зон и почти 10 тысяч деревьев и растений.

Организаторы заявляют, что хотят сделать отдых более доступным на фоне роста цен на румынском побережье.

«Мы считаем, что одна из проблем румынского побережья — цены – стали слишком высокими. Хотим, чтобы это было доступное направление», — сказал Selly.

По его словам, вход в Nibiru начинается от 0 леев, а для доступа на прогулочную зону предусмотрена минимальная покупка на 25 румынских леев.

В проекте участвуют более 100 румынских предпринимателей, которые арендуют торговые и гастрономические пространства внутри комплекса.

Фестиваль "Beach, Please!", который пройдет с 8 по 12 июля, ожидает около 150 тысяч участников, среди которых примерно 30 тысяч иностранцев.

По данным организаторов, среди иностранных гостей будут около 4900 граждан Болгарии, 4500 жителей Великобритании, 2800 немцев, 1300 итальянцев и 1200 венгров.

Для обеспечения безопасности на территории будут работать 1000 охранников, два мобильных госпиталя, медицинский пункт, три частные машины скорой помощи и более 150 камер наблюдения.

Организаторы также сообщили о сохранении политики нулевой терпимости к наркотикам и продолжении кампании «Сохрани свои воспоминания чистыми!».

Помимо хип-хоп-фестиваля в Nibiru планируют проводить другие мероприятия, включая Rock Days, который пройдет 7 и 8 августа.

Организаторы рассчитывают, что новый курорт станет круглогодичной площадкой на протяжении сезона и привлечет разные категории туристов — от молодежи до семей с детьми.