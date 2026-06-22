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bbc.com logobbc
22 Июня 2026, 08:35
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В центре производства СПГ в Катаре произошел мощный взрыв

Взрыв произошел в промышленной зоне Рас-Лаффан, которая является крупнейшим центром производства сжиженного природного газа в мире.

В центре производства СПГ в Катаре произошел мощный взрыв.
В центре производства СПГ в Катаре произошел мощный взрыв.

Государственная компания QatarEnergy сообщает, что «во время запуска операций» на объекте местного газоснабжения Барзан произошли взрыв и пожар, передает bbc.com

Корреспондент агентства AFP, находившийся в 20 км от этого места, видел пламя, осветившее ночное небо, и облако дыма.

Рас-Лаффан серьезно пострадал во время войны Израиля и США с Ираном: из-за иранского удара он был вынужден приостановить производство сжиженного газа.

Источник
bbc.com logobbc
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