27 Мая 2026, 08:56
Один человек погиб и девять пропали без вести при взрыве на химзаводе в США

На предприятии Nippon Dynawave Packaging в американском штате Вашингтон произошел взрыв резервуара с белым щелоком. Один человек погиб, еще девять числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы осложняется тем, что в лопнувшем резервуаре все еще остается химическое вещество. Сама конструкция «остается неустойчивой», что создает опасные условия для сотрудников экстренных служб. Спасатели делают необходимое для укрепления и стабилизации конструкции резервуара, чтобы приступить к дальнейшим работам, пишет cbsnews.com

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон выразил соболезнования семьям пострадавших и погибшего сотрудника предприятия. Власти штата также заверили, что непосредственной угрозы для окружающего населения нет, но призвали людей «держаться подальше от завода».

