Корабль Starship взорвался после успешного тестового полета.

Трансляцию полета вела компания SpaceX

При выходе на орбиту отказал один из двигателей, а во время посадки на специальную платформу в Индийском океане вместо «плавного приводнения», как планировалось, Starship опрокинулась и взорвалась, оставив после себя облако, похожее на «ядерный гриб».

Ракета стартовала в расчетное время, 23 мая в 01:30 по московскому времени (22 мая в 18:00 по местному времени) с площадки Starbase в в техасском Бока-Чика. Миссия стала 12-м полномасштабным испытанием системы Starship, но первым для обновленной конструкции Version 3 и ускорителя Super Heavy V3.

Несмотря на то, что в ходе пуска у ракеты отключился один из двигателей, Starship продолжил полет по запланированной траектории.