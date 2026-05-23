23 Мая 2026, 21:45
Корабль Starship взорвался после успешного тестового полета

На Землю после 12-го тестового полета вернулся космический корабль Starship (Version 3).

Трансляцию полета вела компания SpaceX

При выходе на орбиту отказал один из двигателей, а во время посадки на специальную платформу в Индийском океане вместо «плавного приводнения», как планировалось, Starship опрокинулась и взорвалась, оставив после себя облако, похожее на «ядерный гриб».

Ракета стартовала в расчетное время, 23 мая в 01:30 по московскому времени (22 мая в 18:00 по местному времени) с площадки Starbase в в техасском Бока-Чика. Миссия стала 12-м полномасштабным испытанием системы Starship, но первым для обновленной конструкции Version 3 и ускорителя Super Heavy V3.

Несмотря на то, что в ходе пуска у ракеты отключился один из двигателей, Starship продолжил полет по запланированной траектории.

Источник
