В центре Лондона четыре человека пострадали после нападения с ножом.

Четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения неподалеку от площади Ковент-Гарден в центре Лондона.

"Четыре человека были госпитализированы в травматологический центр после нападения с ножом рядом с Ковент-Гарден в Вест-Энде Лондона", - говорится в сообщении радиостанции, передает report.az

На место происшествия прибыли сотрудники Лондонской скорой помощи и столичной полиции после сообщения о ножевом ранении на улице Энделл-стрит. Для госпитализации пострадавших был направлен вертолет скорой помощи.

По данным телеканала Sky news, женщина задержана по подозрению в хранении холодного оружия и нападении.