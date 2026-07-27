Лондон передаст Киеву права на технологию РЭБ Stone Cloak.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем пообещал передать Украине права на новую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Это позволит Киеву производить ее в промышленных масштабах, пишут британские СМИ.

Великобритания передаст Украине права интеллектуальной собственности на свою новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak. Это позволит Киеву производить ее в промышленных масштабах, сообщают в воскресенье, 26 июля, британские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Энди Бёрнема, пишет dw.com

"Stone Cloak - лучшая из британских национальных инноваций, проверенная на передовой. Она сыграет жизненно важную роль в обеспечении безопасности обеих наших стран", - сказал премьер-министр.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой", - добавил Бёрнем. По его словам, "Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины".

Stone Cloak - устройства размером примерно с ноутбук. Ранее Великобритания уже передала украинским тысячи таких систем, чтобы сделать украинские дроны невидимыми для российской ПВО. Лондон планирует использовать Stone Cloak и в новом британском дальнобойном оружии, в том числе в рамках проекта Brakestop по разработке недорогих крылатых ракет.

Зеленский - первый зарубежный лидер, кого примет Бёрнем

В понедельник, 27 июля, Бёрнем примет Владимира Зеленского - это будет первый иностранный гость британского премьера с момента его вступления в должность. По словам Бёрнема, этот визит подчеркнет "непоколебимую" поддержку Киева со стороны Лондона.

Политики посетят военно-морскую базу, где проходят обучение украинские военные. Там лидеры пообщаются с украинскими и британскими военнослужащими, принимавшими участие в учениях Sea Breeze - совместных маневрах 15 стран по отработке разминирования и других морских операций в Черном море.