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dw.com logodw
27 Июля 2026, 08:48
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Лондон передаст Киеву права на технологию РЭБ Stone Cloak

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем пообещал передать Украине права на новую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Это позволит Киеву производить ее в промышленных масштабах, пишут британские СМИ.

Лондон передаст Киеву права на технологию РЭБ Stone Cloak.
Лондон передаст Киеву права на технологию РЭБ Stone Cloak.

Великобритания передаст Украине права интеллектуальной собственности на свою новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Stone Cloak. Это позволит Киеву производить ее в промышленных масштабах, сообщают в воскресенье, 26 июля, британские СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Энди Бёрнема, пишет dw.com

"Stone Cloak - лучшая из британских национальных инноваций, проверенная на передовой. Она сыграет жизненно важную роль в обеспечении безопасности обеих наших стран", - сказал премьер-министр.

"Великобритания стоит плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой", - добавил Бёрнем. По его словам, "Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины".

Stone Cloak - устройства размером примерно с ноутбук. Ранее Великобритания уже передала украинским тысячи таких систем, чтобы сделать украинские дроны невидимыми для российской ПВО. Лондон планирует использовать Stone Cloak и в новом британском дальнобойном оружии, в том числе в рамках проекта Brakestop по разработке недорогих крылатых ракет.

Зеленский - первый зарубежный лидер, кого примет Бёрнем

В понедельник, 27 июля, Бёрнем примет Владимира Зеленского - это будет первый иностранный гость британского премьера с момента его вступления в должность. По словам Бёрнема, этот визит подчеркнет "непоколебимую" поддержку Киева со стороны Лондона.

Политики посетят военно-морскую базу, где проходят обучение украинские военные. Там лидеры пообщаются с украинскими и британскими военнослужащими, принимавшими участие в учениях Sea Breeze - совместных маневрах 15 стран по отработке разминирования и других морских операций в Черном море.

Источник
dw.com logodw
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