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24 Июля 2026, 11:32
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Саудовский принц умер в отеле Лондона от наркотиков и алкоголя

29-летнего саудовского принца Абдуллу бин Фахада бин Абдуллу бин Абдель Азиза бин Джалави Аль Сауда, которого в ноябре нашли мертвым в номере отеля Marriott на западе Лондона, признали наркозависимым.

Саудовский принц умер в отеле Лондона от наркотиков и алкоголя.
Саудовский принц умер в отеле Лондона от наркотиков и алкоголя.

Его смерть суд посчитал несчастным случаем, вызванным отравлением несколькими видами наркотиков, пишет telegraph.co.uk

Судмедэкспертиза обнаружила в его организме потенциально смертельные дозы запрещенных веществ и транквилизаторов, а также высокую концентрацию алкоголя. Согласно записям камер видеонаблюдения, в день смерти принц был в номере один. Как сообщила помощник коронера Джин Харкин, эксперты исключили версию об убийстве. Склонным к суициду его также не посчитали.

В суде стало известно, что за три месяца до случившегося он проходил курс детоксикации от алкоголя, бензодиазепинов и противотревожного препарата прегабалина в лондонской клинике Priory. Дело рассматривал коронерский суд, который выясняет причины внезапной или насильственной смерти.

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