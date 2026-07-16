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Point.md logoPoint
16 Июля 2026, 22:11
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Суд приговорил подростков к 5,5 годам тюрьмы за взлом системы транспорта Лондона

Королевский суд Вулиджа вынес приговор по делу о кибератаке на госкомпанию Transport of London, управляющую большей частью общественного транспорта и дорожной сети британской столицы.

Суд приговорил подростков к 5,5 годам тюрьмы за взлом системы транспорта Лондона.
Суд приговорил подростков к 5,5 годам тюрьмы за взлом системы транспорта Лондона.

Два хакера, которым во время совершения преступления было 17 и 18 лет, приговорены к пяти с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщают сегодня британские медиа, передает reuters.com

Масштабная атака Оуэна Флауэрса и Талхи Джубейра началась 31 августа 2024 года и продолжалась до 3 сентября. Каждый день хакеры работали по 16 часов. Прекратить ее компании удалось, лишь физически отключив свои компьютерные системы от Интернета. В результате атаки хакеры получили доступ к личным данным пользователей проездных карт компании. Позже, как следует из материалов следствия, молодые люди целенаправленно искали в украденных данных имена знаменитостей и пытались получить доступ к их банковским счетам.

Преступники были арестованы 16 сентября того же года. Сообщается, что во время ареста они занимались взломом сразу двух сетей клиник в США. Даже во время предварительного тюремного заключения как минимум один из преступников, Оуэн Флауэрс, пытался взломать сайты прокуратуры и тюрьмы, в которой содержался.

Как напоминают британские медиа, компании Transport for London потребовалось 29 млн фунтов стерлингов ($39,16 млн) и три месяца, для того чтобы восстановить работу в полном объеме.

Источник
Point.md logoPoint
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