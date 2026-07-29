theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
meduza.io logomeduza
29 Июля 2026, 10:48
6 259
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова

Telegram после обвинений ФСБ в адрес Павла Дурова опубликовал в официальном аккаунте в соцсети Х фото, где основатель компании показывает средний палец.

В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова.
В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова.

СМИ сочли это ответом мессенджера на заявления российской спецслужбы, пишет meduza.io

Ранее стало известно, что Павел Дуров был объявлен Россией в международный розыск.

Дурову предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.


Источник
meduza.io logomeduza
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте