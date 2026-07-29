В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова

Telegram после обвинений ФСБ в адрес Павла Дурова опубликовал в официальном аккаунте в соцсети Х фото, где основатель компании показывает средний палец.

В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова.