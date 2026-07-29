29 Июля 2026, 10:48
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В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова
Telegram после обвинений ФСБ в адрес Павла Дурова опубликовал в официальном аккаунте в соцсети Х фото, где основатель компании показывает средний палец.
СМИ сочли это ответом мессенджера на заявления российской спецслужбы, пишет meduza.io
Ранее стало известно, что Павел Дуров был объявлен Россией в международный розыск.
Дурову предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.