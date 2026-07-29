Павел Дуров объявлен Россией в международный розыск.

Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск, передает gazeta.ru

Дурову предъявлено обвинение по статье «содействие террористической деятельности» в рамках уголовного дела об использовании спецслужбами Украины популярного чат-бота в мессенджере Telegram «Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

«Руководителю администрации «Telegram» П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство отмечает, что начиная с июля 2025 года в Москве, Петербурге и других городах были задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через данный канал, и по заданию украинских спецслужб совершили различные диверсии – от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи. Исполнителям, достигшим возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения и грозят длительные сроки лишения свободы.

По данным ФСБ, сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились с молодыми россиянами в чате, просили оплатить им билеты в кино или подарки по фишинговым ссылкам, а позже шантажировали тем, что деньги якобы поступили на счета ВСУ и склоняли к совершению нападений и поджогов.

В ФСБ обратили внимание, что чат-бот «Дайвинчик / Leo - знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора еще 23 декабря 2025 года за содержание запрещенной информации. Однако администрация мессенджера Telegram не удалила данную информацию, а также не были удалены и другие каналы, используемые украинскими спецслужбами и террористическими организациями для планирования и координации диверсий, массовых убийств и кибермошенничества.

По ч. 1.1 ст. 205.1 Дурову может грозить от 8 до 15 лет либо пожизненное заключение.