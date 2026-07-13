Новые доказательства по делу Додона приняты судом

Согласно информации, опубликованной на судебном портале, 15 июня 2023 года дело об изготовлении и хранении поддельных официальных документов было «передано на рассмотрение судье Анжеле Катанэ».

Уголовное дело о превышении полномочий или злоупотреблении служебным положением, известное как дело «Energocom», к которому было присоединено уголовное дело о хранении и использовании поддельного медицинского документа, возбужденное против бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона, ныне депутата от ПСРМ, его жены Галины Додон и врача, все еще находится на стадии судебного расследования, рассмотрение дела близко к завершению. Следующее судебное заседание назначено на 13 июля, передает zdg.md

Дело рассматривается в Кишиневском суде. Согласно информации, опубликованной на судебном портале, на заседании суда 18 мая 2026 года суд вынес решение по «ходатайствам, представленным государственным прокурором».

После поступления в суд дело было передано судье Анжеле Катанэ 13 сентября 2022 года. Впоследствии, после объединения материалов двух дел, «учитывая возросшую сложность дела», была сформирована коллегия из трех судей, включая вышеупомянутого судью и судей Александру Негру и Петру Пэуна. Александру Негру недавно был назначен судьей Высшей судебной палаты (ВСП) до достижения им 65-летнего возраста.

Последнее судебное заседание было назначено на 12 июня, но оно не состоялось «из-за того, что судья Анжела Катанэ» находилась на больничном.

В апреле 2026 года представители АП сообщили ZdG, что все свидетели обвинения были заслушаны по двум эпизодам дела. На вопрос о попытках затянуть дело они ответили, что касается действий защиты, то они в основном сосредоточились на представлении доказательств, особенно на заслушивании других свидетелей. Обвинение не назвало имен свидетелей, которые были заслушаны в суде.

А адвокат Игоря Додона по делу о превышении полномочий или должностных обязанностей Николае Постурусу ранее сообщил ZdG, что бывший президент был заслушан. Адвокат защиты назвал дело «очень странным».

«(…) Мы находимся на этапе завершения этого дела. На последнем слушании г-н Додон был заслушан в качестве подсудимого и дал исчерпывающее изложение предъявленных ему обвинений. Его обвиняли в превышении служебных обязанностей в пользу преступной группы, но, как вы понимаете, в этом деле, согласно ответу прокуратуры, никому не предъявляются обвинения, никто не допрашивается, хотя контракт был подписан директором Energocom, к суду был привлечен только г-н Додон.

Директор Energocom недавно был выведен из-под уголовного преследования, соответственно, у нас очень странное дело, не его подпись (Додона, — прим. ред.) стала причиной подписания контракта, ни в коем случае. Абсолютно никто не привлекается к уголовной ответственности, и только в отношении г-на Додона дело было передано в суд. Вот по этому поводу он и объяснялся. Контракты для Energocom подписывает не министр экономики (…)», — пояснил Николае Постурусу.

В январе 2022 года, комментируя обвинения прокуратуры в связи с делом Energocom, Додон заявил, что он «уверен, что не виновен». Что касается обвинений в хранении и использовании поддельного медицинского документа, бывший президент Республики Молдова охарактеризовал их как «полный профессиональный и юридический нигилизм со стороны прокурора».

«Видим, что правительство, не добившись успеха в этом деле (деле о „кульке“, — прим. ред.), не сдается, а пытается выдумывать другие дела. Я слышал о так называемом деле о „справке“, что свидетельствует о полном профессиональном и юридическом нигилизме со стороны прокурора, ведущего это дело, и судебной системы. Я не являюсь поклонником господина Стурзы, но цитирую этого парня с „начесом“, этот прокурор подставляет все руководство страны. Потому что возбуждение дела по подобному поводу — это нигилизм и непрофессионализм. Я глубоко возмущен тем, до какого уровня дошло правосудие», — заявил журналистам Игорь Додон.

9 сентября 2022 года Генеральная прокуратура объявила о передаче уголовного дела под общим названием Energocom по обвинению бывшего президента Республики Молдова Игоря Додона в Кишиневский суд сектора Буюканы для рассмотрения по существу.

По данным прокуратуры, в данном уголовном деле бывший глава государства обвиняется в превышении должностных обязанностей лицом, занимающим государственную должность, в интересах «организованной преступной группы» (ст. 46, ст. 328, ч. 3 УК РМ).

Обвинение против бывшего главы государства относится к его действиям в 2008-2009 годах, когда он занимал должности первого вице-премьера и министра экономики и торговли.

Таким образом, врач подозревается в изготовлении и хранении поддельных официальных документов, предоставляющих права. В то же время бывший президент Игорь Додон вместе со своей женой подозреваются в хранении и использовании поддельного официального документа, предоставляющего права.

Согласно информации, опубликованной на судебном портале, 15 июня 2023 года дело об изготовлении и хранении поддельных официальных документов было «передано на рассмотрение судье Анжеле Катанэ».