Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за закона о контроле чатов.

Речь идет о законе, позволяющем платформам сканировать сообщения пользователей для поиска контента, содержащего сцены сексуального насилия над детьми.

Основатель Telegram Павел Дуров сравнил ЕС с «банановой республикой» из-за закона, позволяющего сканировать сообщения пользователей для поиска контента, содержащего сцены сексуального насилия над детьми, передает rbc.ru

«Подобные уловки, некогда характерные для «банановых республик», теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — написал Дуров в X.

Так он ответил на пост пользователя, написавшего, что в ЕС «теперь могут на законных основаниях — и будут это делать — сканировать сообщения, электронные письма и отправляемые вами фотографии любого человека без ордера».

На пост другого пользователя о безопасности Telegram он ответил, что мессенджер «не будет сканировать ваши личные сообщения, какие бы уловки в духе «банановых республик» ни применял Евросоюз».

Европарламент проголосовал за разрешение владельцам платформ сканировать сообщения для выявления случаев сексуального насилия над детьми. Для этого им необходимо было получить специальное разрешение на отступление от норм ЕС по защите персональных данных. Временный режим будет действовать до апреля 2028 года. Он не коснется зашифрованных чатов.