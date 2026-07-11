В тайном режиме Иран приступил к восстановлению ядерных объектов после ударов США.

После ударов, нанесённых США и Израилем, руководство Ирана прилагает усилия для возобновления работы собственной ядерной программы.

Последние спутниковые снимки свидетельствуют о вероятном начале соответствующих работ, передает focus.ua

На снимках, полученных из космоса, видно наличие тяжелой техники вблизи ранее пораженных объектов, которые считаются связанными с ядерной программой Ирана. Об этом сообщает CNN.

Журналисты утверждают, что получили ряд спутниковых снимков от компании Vantor. На них были запечатлены несколько территорий, на которых, по имеющимся данным, велись работы в рамках иранской ядерной программы.

На снимках от 7 июля, сделанных вблизи села Парчин, где виден характерный облик подземного объекта, заметно присутствие людей и техники вблизи периметра объекта. Аналогичная ситуация наблюдается на трёх других территориях, на которых, вероятно, находятся мощности для производства или обогащения урана.

Подобная ситуация наблюдается вблизи объектов, связанных с ядерным комплексом в Натанзе. Там на спутниковых снимках замечено большое количество грузовиков, въезжающих в подземное хранилище, расположенное в горах.

Журналисты отмечают, что такая активность иранских властей свидетельствует о нарушении ранее согласованных с США условий ещё до того, как Дональд Трамп объявил, что декларация "утратила силу", а США начали новую серию ударов. В ранее подписанном меморандуме говорилось о том, что Тегеран был обязан не пытаться разрабатывать или приобретать ядерное оружие.