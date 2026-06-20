Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на атаки Израиля на Ливан.

Ормузский пролив закрывается для прохода судов в связи с нарушением мирного соглашения.

Об этом сообщает центральный штаб иранских ВС «Хатам аль-Анбия». Его цитирует агентство Mehr, пишет bbc.com

Центральное командование объединенных вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщило, что закрытие пролива станет «первым шагом» в ответ на то, что было названо нарушениями обязательств, предусмотренным меморандумом из 14 пунктов.

Иранское командование пригрозило дальнейшими мерами в случае продолжения «агрессии».

19 июня Израиль и ливанская организация «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня Армия обороны Израиля обвинила группировку в нарушении режима прекращения огня и нанесла удары по десяткам объектов «Хезболлы» на юге Ливане, следует из заявления ЦАХАЛа.