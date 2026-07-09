В странах Евросоюза выросли цены на жильё и аренду.

В начале 2026 года по всему Европейскому союзу продолжился рост цен на жилье и стоимости аренды.

Это происходило на фоне того, что в 2025 году домохозяйства тратили на жилье почти пятую часть (18,9%) своего располагаемого дохода. В некоторых странах этот показатель превышал 30%, сообщает Euronews.

В первом квартале 2026 года цены на жильё в ЕС выросли на 5,1 %, а аренда подорожала на 3,0 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оба показателя опередили уровень инфляции в ЕС, составивший 2,3 %, хотя, по данным Евростата, темпы роста существенно различались по странам Европы.



Какие страны за этот период зафиксировали наибольший годовой рост цен на жильё и аренду квартир?



Среди 28 европейских стран, по которым доступны данные (государства ЕС, за исключением Греции, а также Норвегия и Исландия), рост цен на жильё отмечен во всех государствах, кроме Финляндии, где они снизились на 2 % между первым кварталом 2025 и первым кварталом 2026 года.

Больше всего цены выросли в Португалии — на 17,8 %, за ней следуют Болгария (14,8 %), Словакия (14,4 %) и Хорватия (14,3 %).

Испания лидирует среди крупнейших экономик ЕС

Среди крупнейших экономик ЕС наибольший рост показала Испания: цены здесь увеличились на 12,8 %, что выводит страну на пятое место в общем рейтинге. Во Франции цены на жильё выросли всего на 0,1 % — это минимальный рост среди всех государств, если не считать Финляндию, где цены снизились.

В Италии рост составил 5,2 % — чуть выше среднего показателя по ЕС, тогда как Германия зафиксировала умеренное повышение на 1,4 %, лишь немного опередив Францию.

Двузначные темпы роста цен на жильё отмечены также в Литве (11,9 %), Венгрии (11,2 %), Латвии (10,9 %) и Чехии (10,1 %).

Сильный рост цен сохранялся в Словении (9,3 %), Дании (8,3 %) и Румынии (7,8 %).

Рост цен на жильё также превысил средний показатель по ЕС в Ирландии (6,8 %), Польше (6 %) и Нидерландах (5,2 %).

Среди североевропейских стран рост в Дании превысил средний показатель по ЕС более чем на три процентных пункта, тогда как остальные остались ниже этого уровня: в Норвегии цены выросли на 4,6 %, в Исландии — на 2,8 %, в Швеции — на 2,6 %.

В ряде стран жильё дорожает значительно быстрее инфляции



За этот период наибольшая инфляция была зафиксирована в Румынии — 8,6 %, за ней следуют Исландия (4,7 %) и Хорватия (4,1 %). В Румынии и Исландии рост цен на жильё оказался ниже инфляции, что делает эти страны наиболее явными исключениями из общей картины.

Зато в пятёрке стран с самым высоким ростом цен на жильё — Португалии, Болгарии, Словакии, Хорватии и Испании — цены увеличились примерно на 10 процентных пунктов выше уровня инфляции.

Хорватия лидирует по темпам роста арендной платы



Цена за аренду жилья в ЕС в период между первым кварталом 2025 года и первым кварталом 2026 года арендная плата в ЕС выросла на 3%, что существенно меньше роста цен на жилье, составившего 5,1%.

На общем фоне резко выделялась Хорватия, где за указанный период арендная плата подскочила на 39,1%. Микк Калмет, эксперт по недвижимости компании Global Property, отметил, что в Хорватии наблюдается значительный рост стоимости аренды. Это обусловлено прежде всего тем, что страна привлекательна как направление для краткосрочной и долгосрочной аренды жилья, особенно по сравнению с более развитыми рынками, такими как Испания и юг Франции.

Болгария (10,5%) стала единственной страной, помимо Хорватии, где рост арендной платы выражался двузначным числом; за ней следуют Исландия (8,4%), Румыния (8,4%) и Греция (8,1%).

Среди четырех крупнейших экономик ЕС показатель Италии (3,8%) превысил средний уровень по Евросоюзу, тогда как показатели Испании (2,5%), Германии (2,2%) и Франции (1,9%) оказались ниже него.

В Латвии (6,7%), Чехии (6,2%), Словакии (5,7%) и Португалии (5,1%) рост арендной платы превысил 5%.



Почему изменились цены?

Даже за относительно короткие периоды рост цен на жилье и аренду был значительным.

По сравнению с четвертым кварталом 2025 года, в первом квартале 2026 года цены на жилье в ЕС выросли на 1,2%, а стоимость аренды — на 0,7%. Если сравнивать с показателями 2025 года в среднем за год, то в первом квартале 2026 года цены на жилье в ЕС увеличились на 2,9%, а стоимость аренды — на 1,8%.

В Хорватии в первом квартале 2026 года стоимость аренды выросла почти на 25% по сравнению со средним показателем за 2025 год.

Комментируя рост цен на жилье в конце 2025 года, Микк Калмет отметил, что высокие затраты на строительство и нехватка нового жилья продолжали ограничивать предложение, в то время как возросший спрос продолжал толкать цены вверх.