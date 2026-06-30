Компенсации по программе «Первый дом» могут отменить
Правительство рассматривает возможность изменения механизма поддержки участников государственной программы «Первый дом». При этом введение нового механизма компенсаций пока не гарантировано.
Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.
«Я не знаю, будет ли введена новая программа и новый механизм компенсаций. Мы сделаем всё возможное, чтобы снизить общую стоимость кредитов, однако к прямой компенсации или погашению государством части основного долга либо самого кредита за граждан нужно подходить очень осторожно», — заявил министр, сообщает bani.md
По словам Гаврилицэ, прямое вмешательство государства в оплату части ипотечных кредитов может привести к нежелательным последствиям для рынка недвижимости.
«Такая мера может вновь привести к рыночным перекосам, существенно повысить или повлиять на рост цен на жильё, поскольку в конечном итоге расходы берет на себя государство», — пояснил чиновник.
Министр также подчеркнул, что действующий механизм нуждается в пересмотре с точки зрения справедливости, поскольку не все семьи получили одинаковую поддержку.
«Это несправедливо по отношению к семьям, которые уже получили компенсации, и к тем, кто всё ещё ждёт. Участники первых трёх этапов программы также не все получили поддержку. На разных этапах действовали разные уровни компенсаций и разные механизмы», — отметил Гаврилицэ.
Глава Минфина добавил, что любое решение о предоставлении компенсаций должно быть экономически обосновано.
«Нужно помнить, что, с одной стороны, мы помогаем людям, а с другой — эти деньги поступают из государственного бюджета, и эффективность их использования должна быть максимальной. Если мы предоставляем компенсации, мы должны уметь обосновать их цифрами», — заключил министр.
Программа «Первый дом» была приостановлена в начале апреля после того, как государство полностью исчерпало бюджет в размере 150 миллионов леев, предназначенный для предоставления государственных гарантий участникам программы.
Кроме того, с 1 июля базовый индекс, используемый для расчета процентных ставок по кредитам, выданным в рамках программы «Первый дом», а также по некоторым кредитам с плавающей процентной ставкой, увеличится с 5,57% до 5,66%.