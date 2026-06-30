Компенсации по программе «Первый дом» могут отменить.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ.

«Я не знаю, будет ли введена новая программа и новый механизм компенсаций. Мы сделаем всё возможное, чтобы снизить общую стоимость кредитов, однако к прямой компенсации или погашению государством части основного долга либо самого кредита за граждан нужно подходить очень осторожно», — заявил министр, сообщает bani.md

По словам Гаврилицэ, прямое вмешательство государства в оплату части ипотечных кредитов может привести к нежелательным последствиям для рынка недвижимости.

«Такая мера может вновь привести к рыночным перекосам, существенно повысить или повлиять на рост цен на жильё, поскольку в конечном итоге расходы берет на себя государство», — пояснил чиновник.

Министр также подчеркнул, что действующий механизм нуждается в пересмотре с точки зрения справедливости, поскольку не все семьи получили одинаковую поддержку.

«Это несправедливо по отношению к семьям, которые уже получили компенсации, и к тем, кто всё ещё ждёт. Участники первых трёх этапов программы также не все получили поддержку. На разных этапах действовали разные уровни компенсаций и разные механизмы», — отметил Гаврилицэ.

Глава Минфина добавил, что любое решение о предоставлении компенсаций должно быть экономически обосновано.

«Нужно помнить, что, с одной стороны, мы помогаем людям, а с другой — эти деньги поступают из государственного бюджета, и эффективность их использования должна быть максимальной. Если мы предоставляем компенсации, мы должны уметь обосновать их цифрами», — заключил министр.

Программа «Первый дом» была приостановлена в начале апреля после того, как государство полностью исчерпало бюджет в размере 150 миллионов леев, предназначенный для предоставления государственных гарантий участникам программы.

Кроме того, с 1 июля базовый индекс, используемый для расчета процентных ставок по кредитам, выданным в рамках программы «Первый дом», а также по некоторым кредитам с плавающей процентной ставкой, увеличится с 5,57% до 5,66%.