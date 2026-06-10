Покупка жилья в Испании требует более восьми лет полной зарплаты.

Эта цифра свидетельствует о резком ухудшении доступности жилья по сравнению с предыдущим годом. Всего за 12 месяцев необходимое усилие выросло ещё на 16 месячных зарплат: с 7,1 года в 2024‑м до 8,4 года в 2025‑м, передает euronews.com

За этим ухудшением стоит растущий разрыв между зарплатами и ценами на жильё. Пока предлагаемые зарплаты в 2025 году увеличились всего на 1 %, стоимость вторичного жилья подскочила на 20,5 %, до среднего уровня 2 879 евро за квадратный метр.

«Испания переживает самый тяжёлый за свою историю кризис доступности жилья. Никогда ещё гражданам не приходилось отдавать столько лет заработка, чтобы купить дом», – говорит Мария Матос, директор департамента исследований и пресс-секретарь Fotocasa.

Мадрид и Балеарские острова: самые недоступные рынки

Территориальные различия по‑прежнему остаются очень заметными. Балеарские острова – автономное сообщество, где купить жильё сложнее всего. Здесь жителю нужно направить на покупку типовой квартиры все свои доходы за 15,1 года, то есть 181 месячную зарплату.

Вплотную к ним подходит Мадрид, где на покупку жилья требуется эквивалент 15 лет заработка. Кроме того, это регион, где ситуация в 2025 году ухудшилась сильнее всего: время, необходимое для покупки жилья, увеличилось ещё на 34 месяца по сравнению с прошлым годом.

Планку в десять лет доходов превышают также Канарские острова и Страна Басков, а Каталония вплотную приближается к этому порогу – 9,4 года. На другом полюсе находятся Кастилия-Ла-Манча и Эстремадура, где покупка жилья требует около четырёх лет валового заработка.

На уровне провинций рейтинг вновь возглавляют Балеарские острова – там для покупки жилья требуется 15,1 года доходов. Далее следуют Мадрид (15 лет), Малага (12,9 года), Гипускоа (11,7 года), Санта-Крус-де-Тенерифе (11,3 года) и Барселона (10,2 года).

Напротив, Хаэн – самая доступная провинция страны. Её жителям достаточно направить на покупку квартиры площадью 80 квадратных метров три полных года валовой зарплаты. Также выгодно выделяются Сьюдад-Реаль, Теруэль, Толедо, Самора и Авила, где требуемое усилие остаётся ниже четырёх лет.

Согласно исследованию, лишь в 17 испанских провинциях можно приобрести жильё, направив на это менее пяти полных лет валовой зарплаты.

Растущий разрыв между зарплатами и стоимостью жилья

Авторы доклада предупреждают, что рост зарплат не успевает за подорожанием недвижимости. «Повышение на 1 %, зафиксированное в 2025 году, находится в огромном отрыве от роста цен на жильё, – отмечает Моника Перес, директор по коммуникациям и исследованиям InfoJobs. По её словам, этот разрыв вынуждает граждан тратить всё больше лет труда и сбережений, чтобы обзавестись собственным жильём».

Исследование приходит к выводу, что жильё постепенно уходит всё дальше от покупательной способности домохозяйств, особенно на наиболее перегретых рынках, где усилие, необходимое для покупки дома, практически вдвое превышает общенациональный уровень.