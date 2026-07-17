В США зафиксировали крупную вспышку кишечной инфекции.

Соединённые Штаты переживают крупнейшую за всю историю наблюдений вспышку циклоспороза — паразитарной кишечной инфекции. В совокупности зафиксировано более 6 700 случаев.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на понедельник, подтверждён 1 645-й случай заражения в 34 штатах, ещё свыше 5 100 заболеваний проверяются на связь с паразитом. Госпитализирован 141 человек. CDC установил, что как минимум часть заражений связана с салатом айсберг, который поставляли в рестораны быстрого питания, передает nytimes.com

По информации CDC, нашинкованный салат поступал в заведения Taco Bell в Индиане, Кентукки, Мичигане, Огайо и Западной Вирджинии. В уведомлении, опубликованном в ночь на пятницу, ведомство призвало жителей этих штатов не есть шинкованный салат айсберг в ресторанах сети. Более 1 644 человек сообщили, что перед тем, как заболеть, посещали Taco Bell, 94 из них были госпитализированы. При этом далеко не все точки сети в пяти штатах получали заражённый продукт, а само название Taylor Farms CDC публично в расследовании не упоминается.

Чиновники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уточнили, что салат вырастил один конкретный поставщик в Мексике, и ведомство усилило проверки этой продукции на границе. В FDA не исключают, что по мере расследования список затронутых заведений и магазинов расширится. Сеть Taco Bell, в свою очередь, заявила, что добровольно изымает потенциально заражённый салат в отдельных штатах, не назвав поставщика.

Циклоспороз передаётся через еду или воду, заражённую фекалиями. Симптомы (в первую очередь частая водянистая диарея, а также потеря аппетита, спазмы, тошнота и снижение веса) проявляются спустя дни или недели после заражения. Без лечения антибиотиками они могут длиться месяц и более. Отследить источник таких вспышек крайне сложно, поскольку санитарным врачам приходится опрашивать тысячи заболевших обо всём, что они ели неделями, и проверять поставщиков каждого ингредиента, а паразитарные инфекции связать между собой заметно труднее, чем бактериальные.