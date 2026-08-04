В США введут 20 тысяч долларов залога за визу для 50 стран.

Госдепартамент США сделает постоянной программу визовых гарантий, позволяющую консульским служащим потребовать от отдельных заявителей из 50 стран внесения залога до 20 тысяч долларов при оформлении неиммиграционных виз.

В Вашингтоне заявляют, что механизм должен помочь снизить количество случаев нарушения визового режима и обеспечить соблюдение правил пребывания в США. В то же время, правозащитники предупреждают, что новые требования могут создать дополнительные барьеры для людей, имеющих законные основания для поездок, передает rbc.ua со ссылкой на reuters.com

Президент США Дональд Трамп заявляет, что подобные меры необходимы для усиления национальной безопасности и борьбы с нелегальной иммиграцией.

Государственный департамент США сообщил, что консульские сотрудники получат право потребовать от заявителей на неиммиграционные визы, подпадающие под действие программы, внесение залога как условия выдачи документа.

Размер залога может составлять до 20 тысяч долларов. При этом во время пилотной программы, стартовавшей в 2025 году, предполагались фиксированные суммы в 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч долларов.

После перехода программы на постоянное основание минимальная сумма в 5 тысяч долларов будет отменена, а максимальный размер залога увеличится до 20 тысяч долларов.

По данным Госдепартамента, программа будет распространяться на граждан 50 стран, в том числе 30 государств Африки.

Полный точный список на сайте Департамента туризма США. Новые правила вступят в силу после публикации в Федеральном реестре США.



