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26 Июля 2026, 21:15
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Трамп: Cтранам Европы повезло, что я их друг

Президент Дональд Трамп ответил на вопрос о послании союзникам США в Европе.

Трамп: Cтранам Европы повезло, что я их друг.
Трамп: Cтранам Европы повезло, что я их друг.

Фрагмент телефонного интервью с лидером опубликовала в соцсети X журналистка французского телеканала LCI Сони Дриди.

«Им (странам Европы) повезло, что я их друг», — сказал глава государства.

До этого Трамп анонсировал введение существенных пошлин на европейские товары в качестве ответа на штраф в почти $1 млрд, выписанный компании Google. По мнению главы Белого дома, Европа применяет против американских высокотехнологичных компаний «чрезвычайно дискриминационную практику».

На этой неделе политик также пригрозил ввести крупные тарифы против Мексики из-за вспышки «взрывной» диареи и против Канады из-за дыма от масштабных лесных пожаров.

Источник
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