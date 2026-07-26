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kommersant.ru logokommersant
26 Июля 2026, 18:14
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Иран пригрозил расширить географию конфликта в случае продолжения атак США

Иран предупредил США о возможной эскалации, если американские военные не прекратят удары по иранским объектам. В Генштабе Ирана заявили о готовности применить новые стратегии ведения боя, передает иранский канал SNN.

Иран пригрозил расширить географию конфликта в случае продолжения атак США.
Иран пригрозил расширить географию конфликта в случае продолжения атак США.

Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что география конфликта значительно расширится, а Тегеран задействует ранее разработанные тактики в случае продолжения атак США, пишет kommersant.ru

Президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия режима прекращения огня, достигнутого с Ираном в ночь на 18 июня. С того момента американские военные провели несколько серий атак, объяснив их ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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