В США умерла последняя пациентка с «железным легким».

По сообщению родных, 78-летняя Марта Лиллард скончалась 26 июня в штате Оклахома.

«Железным легким» из-за последствий перенесенного в детстве полиомиелита она пользовалась до самого конца. Это устройство, разработанное в 1920-х годах, обеспечивает дыхание за счет создания отрицательного давления. Несмотря на наличие современных альтернатив, Лиллард, по ее собственным словам, привыкла к этому громоздкому аппарату весом до 600 килограммов; она считала его «самым эффективным, лучшим и самым удобным» для себя методом, передает bild.de

Заражение полиомиелитом в 5 лет

Всего через девять дней после своего пятого дня рождения в 1953 году Марта проснулась с болью в горле и шее. В больнице ей поставили диагноз «полиомиелит». Это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом полиомиелита, приводит к тяжелому параличу дыхательных мышц, а также мышц рук и ног, из-за чего пациенты начинают зависеть от искусственной вентиляции легких. В то время единственным вариантом было «железное легкое». Врачи прогнозировали, что Марта проживет лишь до 20 лет.

Путешествия с «железным легким»

Лиллард посещала школу, а позже занималась с учителями по телефону. Она даже ездила в путешествия с родителями, перевозя свой аппарат в прицепе. Это возможно, когда пациенты благодаря терапии учатся дышать самостоятельно и нуждаются в поддержке аппарата лишь в течение нескольких часов подряд. Однако на ночь Лиллард всегда ложилась в «железное легкое». Благодаря терапии ей даже удавалось жить одной и готовить себе еду. Она познакомилась в интернете с Бахой Салхом из Египта и общалась только с ним более 20 лет, пока он наконец не получил визу в США. Пара стала жить вместе и поженилась в феврале 2026 года.

Торнадо и ледяной шторм

Лиллард пережила два отключения электричества, которые ставили под угрозу работу ее аппарата. Когда в начале 2000-х годов по Оклахоме пронесся ледяной шторм, женщина оказалась запертой внутри своего аппарата, так как резервный генератор не запустился. Ей с большим трудом удалось дозвониться до экстренных служб; описывая случившееся, она сказала: «Это было словно погребение заживо — настоящий кошмар». Во время торнадо в 2025 году у Лиллард случился приступ. Электричества не было, и она не могла воспользоваться аппаратом. Ее партнер проводил вентиляцию легких до прибытия спасателей.