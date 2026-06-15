В США при крушении самолета погибли 11 парашютистов и пилот.

Трагедия произошла у аэропорта Батлера в штате Миссури около 11:30 утра по местному времени. По словам шерифа округа Бейтс Чада Андерсона, близкие парашютистов стали свидетелями падения самолета вскоре после взлета, сообщает abcnews.com

По данным шерифа, крушение случилось в поле на территории аэропорта.

Телеканал сообщает, что этот полет организовала компания Skydive Kansas City, занимающаяся прыжками с парашютом. Как пишет ABC News, представитель компании подтвердил, что на борту находились 11 парашютистов и пилот. Он выразил соболезнования родственникам погибших и заверил, что сотрудники помогают полиции расследовать произошедшее.