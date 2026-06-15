В авиакатастрофе, в которой разбился Оливер Три, погибли также блогер-миллионник и продюсер

В общей сложности в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро 14 июня погибли шесть человек, пишет focus.ua со ссылкой на cnnbrasil.com.br

Мир потрясла новость о гибели певца Оливера Три, которому на момент катастрофы было всего 32 года. Известно, что один из вертолетов упал на парковку автосалона на юго-востоке Рио-де-Жанейро, что вызвало масштабный пожар, в результате чего и погиб певец, а также еще 5 человек, находившихся в одном вертолете. В другом был только один пилот.

Помимо Оливера Три, на борту находились и другие известные личности. Среди них — аргентинский ютубер Гаспар Прим, известный как "Гаспи", у которого почти 7,5 миллиона подписчиков в социальных сетях. Известно, что блогер находился на борту самолета вместе с Оливером Три и не выжил во время аварии.

Еще одна жертва трагедии — бразильский музыкальный продюсер Лукас Брито Чавес, известный как Лукас Фрота. В последнее время он жил в Майами, однако последние несколько дней находился рядом с певцом.

"Заставил Оливера Три спеть форро", — написал Лукас Фрота в соцсетях.

Он был продюсером электронной музыки, в основном хауса. Кроме того, он был своего рода блогером, ведь в социальных сетях публиковал видео своих песен и путешествий по разным странам.

Остальные подробности трагедии, в результате которой погибли шесть человек, выясняются полицией.