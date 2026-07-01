В США раскрыли ошибки Секретной службы при покушении на Трампа.

Во время покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания летом 2024 года Секретная служба США не смогла распознать угрозу и предупредить охрану из-за проблем со связью.

Агенты Секретной службы не получили 102 радиосообщения, переданных сотрудниками местных правоохранительных органов, и получили лишь пять телефонных звонков и три текстовых сообщения о Томасе Круксе, открывшем стрельбу, передает oig.dhs.gov

«В результате сотрудники Секретной службы не предупредили охрану президента Трампа о подозрительном лице. Это произошло потому, что Секретная служба не организовала совместный центр связи с участием всех правоохранительных органов.

Несколько сотрудников службы охраны заявили: если бы агенты Секретной службы сообщили им о ведущихся поисках подозрительного лица, они обеспечили бы безопасность президента Трампа, отложив его выступление или уведя его со сцены», — говорится в отчете.

ФБР объявило, что стрелявшим в Трампа на предвыборном митинге был 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля задела ухо на тот момент кандидата в президенты. Стрелок убил одного и ранил еще двух человек. Его застрелили сотрудники Секретной службы.

Согласно отчету, за несколько часов до покушения Крукс запустил беспилотник, однако Секретная служба не зафиксировала ни сам полет дрона, ни местонахождение стрелка, «упустив тем самым возможность обнаружить и предотвратить покушение».

Как поясняет Офис генерального инспектора, хотя 13 июля 2024 года на месте проведения митинга была развернута система противодействия беспилотникам, ее обслуживал всего один оператор, не прошедший достаточной подготовки и не проверивший работоспособность системы до мероприятия. Когда в ее работе произошел сбой, оператор потратил несколько часов на попытки его устранить. В это время Крукс беспрепятственно запустил дрон, полет которого длился почти девять минут.

«Крукс управлял своим дроном с 15:51 до 16:00, в то время как система противодействия беспилотникам не функционировала. Дрон пролетел на расстоянии 471 ярда от сцены мероприятия, которую фиксировала его видеокамера, а также над крышей комплекса AGR, откуда примерно через два часа Крукс открыл огонь по президенту Трампу», — сообщается в отчете.

Согласно документу, в 18:09 правоохранительные органы связались с Секретной службой, чтобы «предупредить их о подозрительном человеке на крыше здания AGR». Агент Секретной службы и оператор по борьбе с беспилотниками «не поинтересовались местоположением комплекса AGR» и «не сразу расценили его как источник угрозы», а первый даже «не помнил, чтобы получал информацию о нахождении подозрительного лица на крыше», перепоручив задачу оператору, так как у Секретной службы «было много работы, а оператор сидел рядом и сам предложил помочь».

Вместо того чтобы узнать местоположение здания AGR у сотрудников местных правоохранительных органов, оператор искал эту информацию в интернете и «продолжал поиски в тот момент, когда Крукс произвел первые выстрелы», сообщается в отчете.

В 18:11, всего через две минуты после того, как Секретную службу предупредили о появлении вооруженного человека на крыше здания, Крукс произвел восемь выстрелов в сторону Трампа. Сотрудники Секретной службы не расценили его как непосредственную угрозу до того, как он открыл огонь, указывается в документе.