В Молдове некоторые банки завышали штрафы в 5 раз и неправильно считали ипотеку.

Национальная комиссия по финансовому рынку обнаружила множество нарушений в договорах, используемых банками и поставщиками платежных услуг, включая ошибочно рассчитанные проценты и условия, ограничивающие права потребителей.

Проверка, продолжавшаяся почти шесть месяцев — с декабря 2025 года по июнь 2026 года, охватила все 10 лицензированных банков Республики Молдова и восемь небанковских поставщиков платевых услуг. Проверка затронула договоры ипотечного кредитования, заключенные в период 2023–2025 годов, а также рамочные договоры на оказание платежных услуг, пишет bani.md

Одним из самых серьезных выявленных нарушений стало незаконное приумножение ответственности клиентов в случае несанкционированных транзакций по утерянным или украденным картам. Некоторые банки обязывали потребителей нести убытки в размере до 2 500 леев, хотя законодательство устанавливает максимальный лимит всего в 500 леев. Иными словами, клиенты могли заплатить в пять раза больше, чем разрешено законом.

Кроме того, Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) обнаружила ошибки в расчетах по 645 договорам ипотечного кредитования. Некоторые учреждения использовали неверные формулы при расчете процентов, в том числе рассчитывая високосный 2024 год исходя из 365 дней вместо 366. Регулятор распорядился пересчитать суммы и вернуть излишне взысканные проценты.

В другом случае банк обязали прекратить продвижение кредита с использованием Фактической годовой процентной ставки (DAE), рассчитанной на основе промо-ставки на весь срок действия договора. По заявлению НКФР, этот метод создавал впечатление, что кредит обходится дешевле его реальной стоимости.

Проверка также показала, что некоторые поставщики услуг взимали комиссии в размере от 1 до 35 евро за расследование жалоб по оспоренным транзакциям. В определенных ситуациях эти сборы могли применяться в том числе и к несанкционированным операциям, хотя их расследование является законной обязанностью поставщика.

Инспекторы зафиксировали и незаконное ограничение сроков оспаривания. В то время как закон предоставляет потребителям право сообщать о несанкционированных транзакциях в течение периода до 13 месяцев с момента списания средств со счета, некоторые договоры сокращали этот срок всего до 45 дней, двух месяцев или даже трех дней. По мнению ведомства, такие положения могли вводить клиентов в заблуждение и заставлять их думать, что они утратили свои законные права.

Среди других выявленных нарушений — взимание всех оставшихся до истечения года действия договора плат в случае досрочного расторжения пакетов услуг (даже если они больше не использовались), а также отображение комиссий за переводы наличных в виде простых цифр, таких как «5», «7», «10» или «20», без четкого указания валюты или способа расчета.

По данным НКФР, большинство проверенных учреждений уже начали изменять договоры и устранять несоответствующие требованиям пункты. Однако ведомство также потребовало пересмотреть случаи, в которых потребителям был нанесен финансовый ущерб, и вернуть необоснованно взысканные суммы.

Учреждение предупреждает, что продолжит мониторинг рынка и в случае повторения подобных практик будут применены жесткие санкции.