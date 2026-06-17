ФБР: Группа радикалов планировала атаковать Белый дом с помощью дронов и снайперов.

Как утверждают правоохранители, злоумышленники собирались атаковать беспилотниками со взрывчаткой здания вблизи Белого дома и обстрелять «особо важные цели».

Один из подозреваемых был арестован на прошлой неделе в штате Огайо после того как следователи изучили зашифрованные сообщения, касающиеся других предполагаемых участников сговора. В обвинительных документах сказано, что в этих сообщениях их авторы «демонстрировали ультрарелигиозные и антиправительственные настроения», сообщает bbc.com

Всего к настоящему моменту арестовано пять человек, их имена обнародованы. Каждому из них предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения убийства, говорится в заявлении Министерства юстиции.