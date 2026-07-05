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5 Июля 2026, 19:00
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В США при стрельбе в День независимости пострадали 8 человек

В Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США произошла массовая стрельба.

В США при стрельбе в День независимости пострадали 8 человек.
В США при стрельбе в День независимости пострадали 8 человек.

Ранения получили восемь человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщила американская газета New York Post со ссылкой на источники.

Инцидент произошёл после 22:00 в районе пересечения Западной 30-й улицы и Сурф-авеню на Кони-Айленде в Бруклине. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Среди пострадавших — мужчины 37 и 33 лет, женщины 25 и 21 года, а также подростки 14 и 12 лет и мальчики шести и семи лет. Все они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы. По предварительным данным, семеро находятся в стабильном состоянии, ещё одного пациента первоначально оценивали как находящегося в критическом состоянии. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили огнестрельное оружие. Подозреваемых пока не задержали, расследование продолжается.

Источник
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